AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوقع غرامات على المتعدين على الأرصفة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:31 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الباعة الجائلين ومفترشي الطريق والمحلات المتعدية على نهر الطريق بسوق البطران وشارع زغلول بحى الهرم موجهًا بشن حملات على السوق لإعادة الانضباط ورفع أوجه الإشغالات مع توقيع الغرامات المشددة مع المحلات المتعدية.

جاء ذلك خلال جوله قام بها محافظ الجيزة بأحياء الهرم والعمرانية وذلك للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والتعديات ومخالفات البناء حيث ضبط المحافظ تعديات للسوق وشكاوى للمواطنين منها لإعاقتها للحركة المرورية .

كما تفقد المحافظ طريق اللبينى بحى الهرم موجهًا برفع كفاءة النظافة وتوقيع الغرامات على شركة النظافة لعدم الإلتزام بمعايير الجمع السكنى إضافة إلى توقيع غرامات مشددة على الشركات والمنشآت التى تقوم بشغل الأرصفة بسيارتها ومعداتها ومراجعة الحفر الموجوده بالشارع وترميمها ومراجعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها .

كما تفقد المحافظ شارع المجزر الألى موجهًا برفع جميع الإشغالات التى تحتل الجزيرة الوسطى من قبل المقاهى ورفع كفاءة النظافه ووجه بالقضاء على محاولة تقسيم أحد الأراضى والتعدى على خط التنظيم مشددًا على مواجهة المخالفات فى مهدها وعدم الإنتظار لحين استفحال المخالفه .

ووجه بضرورة التنسيق مع مديرية الرى لحل مشكلة رشاح أبوعوض الواقع بإمتداد شارع المجزر الالى ورفع القمامة والمخلفات منه حفاظًا على الحالة البيئية بالمكان كما وجه بسرعة رفع القمامة والمخلفات من تقسيم اللبودى.

كما كلف المحافظ رئيس حى الهرم بعمل مقايسة لرصف شارع على فهمى وذلك مع تفعيل دور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى أعمال الرصف خاصة مع وجود عدد كبير من المدارس الخاصه بالشارع.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال توسعة شارع الشعب والثلاثينى بحى العمرانية موجهًا فى الوقت ذاته بإزالة أى معوقات بشارع ترعة الزمر لفتح الشارع للمارة تزامنًا مع الأعمال الجارى تنفيذها بمحور الزمر

كما وجه المحافظ بإزالة أحد مواقف الميكروباصات العشوائيه بشارع اليابان بحى العمرانية ورفع السيارات المتهالكة بالشارع .

في جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوقع غرامات على المتعدين على الأرصفة
في جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوقع غرامات على المتعدين على الأرصفة
في جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوقع غرامات على المتعدين على الأرصفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يمهل رئيس مدينة أوسيم 15 يوما بسبب النظافة والإشغالات

لحل مشكلة البطالة | محافظ الجيزة يوجه بتأجير المحلات المغلقة للشباب | صور

استمرار عمل حملة النظافة المكبرة في شوارع مدينتي المنصورة وطلخا

بسبب انتشار القمامة.. محافظ الجيزة يفسخ تعاقد إحدى شركات النظافة

محافظ الدقهلية: حملات نظافة مكبرة وتأمين أعمدة الإنارة

القمامة سرطان خبيث.. المحافظون كعب داير والتحقيقات تنتظر المقصرين.. شاهد

ترشيحاتنا

النتيجة النهائية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر..عبد المحسن رئيسًا و15عضوا من قائمته.. وزيدان مستقل

في عيد ميلاد نجلاء فتحي.. كيف طلبت الزواج من حمدي قنديل؟

مسئول تركي يزعم: لن يمنعنا أحد من تنفيذ سياستنا في شرق المتوسط

الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم في ترهونة

55 تهمة إباحية.. معلم يصور طلابه في أوضاع مخلة بغرفة تغيير الملابس

الجيش الليبي يعلن عدم تجديد مهلة الـ3 أيام لمقاتلي مصراتة في طرابلس وسرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة أنغام منها.. معلومات لا تعرفها عن حصوات الكلى

انطلاق فعاليات حملة «نظف بلدك» بأسوان.. فيديو وصور

فلوس تفتح بيت.. أسعار إطلالات أحلام في ٢٠١٩