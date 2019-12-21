في جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوقع غرامات على المتعدين على الأرصفة

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الباعة الجائلين ومفترشي الطريق والمحلات المتعدية على نهر الطريق بسوق البطران وشارع زغلول بحى الهرم موجهًا بشن حملات على السوق لإعادة الانضباط ورفع أوجه الإشغالات مع توقيع الغرامات المشددة مع المحلات المتعدية.



جاء ذلك خلال جوله قام بها محافظ الجيزة بأحياء الهرم والعمرانية وذلك للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والتعديات ومخالفات البناء حيث ضبط المحافظ تعديات للسوق وشكاوى للمواطنين منها لإعاقتها للحركة المرورية .



كما تفقد المحافظ طريق اللبينى بحى الهرم موجهًا برفع كفاءة النظافة وتوقيع الغرامات على شركة النظافة لعدم الإلتزام بمعايير الجمع السكنى إضافة إلى توقيع غرامات مشددة على الشركات والمنشآت التى تقوم بشغل الأرصفة بسيارتها ومعداتها ومراجعة الحفر الموجوده بالشارع وترميمها ومراجعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها .



كما تفقد المحافظ شارع المجزر الألى موجهًا برفع جميع الإشغالات التى تحتل الجزيرة الوسطى من قبل المقاهى ورفع كفاءة النظافه ووجه بالقضاء على محاولة تقسيم أحد الأراضى والتعدى على خط التنظيم مشددًا على مواجهة المخالفات فى مهدها وعدم الإنتظار لحين استفحال المخالفه .



ووجه بضرورة التنسيق مع مديرية الرى لحل مشكلة رشاح أبوعوض الواقع بإمتداد شارع المجزر الالى ورفع القمامة والمخلفات منه حفاظًا على الحالة البيئية بالمكان كما وجه بسرعة رفع القمامة والمخلفات من تقسيم اللبودى.



كما كلف المحافظ رئيس حى الهرم بعمل مقايسة لرصف شارع على فهمى وذلك مع تفعيل دور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى أعمال الرصف خاصة مع وجود عدد كبير من المدارس الخاصه بالشارع.



كما حرص المحافظ على تفقد أعمال توسعة شارع الشعب والثلاثينى بحى العمرانية موجهًا فى الوقت ذاته بإزالة أى معوقات بشارع ترعة الزمر لفتح الشارع للمارة تزامنًا مع الأعمال الجارى تنفيذها بمحور الزمر



كما وجه المحافظ بإزالة أحد مواقف الميكروباصات العشوائيه بشارع اليابان بحى العمرانية ورفع السيارات المتهالكة بالشارع .



