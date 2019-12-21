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محافظات

الحوت الأزرق يثير الرعب بمرسى مطروح.. خبير: مياه البحار غير ملائمة للحيتان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تداول عدد من أهالي مطروح بمناطق الضبعة وسيدي حنيش وكورنيش مرسى مطروح فيديوهات لصوت يدعون فيه أنه صوت الحوت الأزرق.

وأثار هذا الصوت الخوف لدى الأهالي نظرا لطبيعة مطروح السياحية والتي لا تصلح لمعيشة مثل هذه الحيتان.  

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وأكد المهندس سيد دبور، مدير إدارة البيئة الأسبق بمطروح، أنه تم في مايو عام 2016 العثور على حوت نافق بشاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح، حيث قامت الحماية المدنية بانتشاله وإخراجه من مياه البحر، كما تم إخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومكتب هيئة الثروة السمكية لاتخاذ اللازم.

وقال: "كما تم في شهر يوليو من نفس العام ظهور لـ الحوت بمنطقة مارينا بالبحر الأبيض المتوسط"، لافتا إلى أنه دخل الساحل الشمالى من "بوغاز مارينا" وتجول فى قرى الساحل شرقًا وصولًا لشاطئ قرية بدر قبل أن يعود مرة أخرى لمارينا.

وأضاف أن سمك الحوت أضخم حيوان على سطح الأرض، وهو من الحيوانات الثديية، وله كسائر الحيوانات المائية الأخرى أنواع عديدة، منها الحوت الأزرق، والحوت الأحدب، والحوت القاتل "الأوركة" الذى ظهر في منطقة مارينا.

وأشار إلى أن الحوت الأزرق ليس له أى خطورة على الإنسان ويتغدى على القشريات فقط، وظهوره فى البحر المتوسط ظاهرة غير طبيعية.

وأوضح أنه في الغالب يكون الحوت جاء من المحيط إلى البحر المتوسط بعد أن ضل طريقه ويحاول الخروج من البحر المتوسط وينتقل إلى المحيط.

وأكد أن البيئة تدرس حاليا واقعة ظهوره، موضحا فى الوقت ذاته أن الوزارة لا تستطيع التدخل فى توجيهه، لأن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة وضع الحوت الأزرق ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، ووضعه تحت الحماية طبقا للاتفاقيات الدولية وتجريم صيده.

وقال إن بيئة البحر المتوسط والأحمر غير ملائمة له بسبب كمية الغذاء الموجودة، أقل بكثير من المحيطات، والحوت يتغذى على كميات ضخمة من القشريات وعدم وجود غذاء كافٍ له يتسبب في نفوقه، بالإضافة إلى أن أعماق البحار غير ملائمة له.
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