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فن

تعرف على موعد ومكان العرض الخاص لـ فيلم الفلوس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:52 م
فيلم الفلوس
فيلم الفلوس
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آية عاطف
قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، إقامة العرض الخاص يوم 24 ديسمبر الجارى، فى سينما أمريكان بلازا مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءا من يوم 25 ديسمبر.

فيلم «الفلوس»، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" وهي الأغنية الدعائية لـ فيلم "الفلوس"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على قناة "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان.. يا صحاب زمان.. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان.. متجمعين ومنورين.. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان.. هنقضي يوم.. ضحك وهزار.. ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش.. عندي الحساب.. وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا.. والليلة نفرح كلنا.. مش طالبة حزن ولا ثانية.. ولا هم يدخل وسطنا".

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.
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