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تعليم

جامعة دمياط أفضل جامعة مصرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:17 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
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زينب الزغبي
أعلن اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فوز جامعة دمياط بالمركز الأول بين جميع الجامعات المصرية فى مسابقة أفضل جامعة فى مجال الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ .

و تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بأصدق التهانى و الشكر على المجهود المبذول من النواب و العمداء و امين عام الجامعة و أعضاء هيئة التدريس و العاملين الإداريين بالجامعة.

و تعتبر هذه النتيجة خير ختام لعام ٢٠١٩ و تكليل لمجهود الجامعة قيادات و أساتذة و إداريين و طلاب.
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