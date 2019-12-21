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برلمان

أمانة مستقبل وطن بعين شمس توزع الملابس الشتوية على المواطنين الأكثر احتياجا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظمت امانة المرأة لحزب مستقبل وطن بعين شمس اليوم السبت ، معرضا لتوزيع الملابس الشتوية على المواطنين الأكثر احتياجا بالمجان ،وذلك بدار مناسبات حول عين شمس فى إطار الدور المجتمعي الذى يقوم به الحزب .

كما نظمت امانة حزب مستقبل وطن بالمرج قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان وتوفير الأدوية بخصم 50% .

يذكر أن أمانة حزب مستقبل بمحافظة القاهرة تقدم العديد من الخدمات المجتمعية للمواطنين بكافة الأمانات الفرعية بالمحافظة وذلك فى إطار الخطة التى يتبعها الحزب .
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