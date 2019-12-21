أمانة مستقبل وطن بعين شمس توزع الملابس الشتوية على المواطنين الأكثر احتياجا

نظمت امانة المرأة لحزب مستقبل وطن بعين شمس اليوم السبت ، معرضا لتوزيع الملابس الشتوية على المواطنين الأكثر احتياجا بالمجان ،وذلك بدار مناسبات حول عين شمس فى إطار الدور المجتمعي الذى يقوم به الحزب .



كما نظمت امانة حزب مستقبل وطن بالمرج قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان وتوفير الأدوية بخصم 50% .



يذكر أن أمانة حزب مستقبل بمحافظة القاهرة تقدم العديد من الخدمات المجتمعية للمواطنين بكافة الأمانات الفرعية بالمحافظة وذلك فى إطار الخطة التى يتبعها الحزب .