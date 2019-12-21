عبد التواب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة للمرة الثالثة على التوالي

جدد القضاة ثقتهم في المستشار حمدي معوض عبد التواب، باختياره عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، للمرة الثالثة على التوالي، وحصد عبد التواب 2382 صوتًا
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وشغل عبد التواب رئيسًا للجنة الخدمات بالنادي منذ عام 2010، وعقب ذلك فاز بعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر أبان وجود المستشار أحمد الزند رئيسًا للمجلس، وخاض حينها المجلس معركة كبيرة مع جماعة الإخوان الإرهابية، كانت لها دور بارز فى الاطاحة بالجماعة الارهابية من سدة الحكم، وعجلوا بدفاعهم المستميت بسقوطها.
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وعقب نهاية مدة مجلس الإدارة ترشح عبد التواب على قائمة المستشار أحمد نادر، ونجح في أن يفوز بعضوية مجلس إدارة النادي، وحصد أعلى الأصوات في تلك الانتخابات، حيث بلغ عدد المصوتين له 2533 عضو بالجمعية العمومية للنادي، وتخطي بذلك نصف أعداد المصوتين.
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وترشح عبد التواب في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، التي جرت أمس، على قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي المنتهية، وتمكن من حصد 2382 صوتا، وتخطي بذلك نصف أعداد المصوتين.
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ النتيجة النهائية في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.
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وجاء مجلس الإدارة الجديد، على النحو التالي:
- المستشار محمد عبدالمحسن رئيسًا لنادي القضاة ( 2627 صوتا)
- المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين ( 2541 صوتا)
-المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض مقعد المستشارين (2764صوتا)
- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف- مقعد المستشارين ( 2747 صوتا)
-المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض- مقعد المستشارين ( 2677 صوتا)
-المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف- مقعد المستشارين (2591 صوتا)
- المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف- مقعد المستشارين (2337 صوتا)
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-المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2850 صوتا)- مستقل
-المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2620 صوتا)
-المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2382 صوتا)
- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2374 صوتا)
- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 1203 أصوات)
- المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 2208 أصوات)
- المستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3114 صوتا)
- المستشار حازم أبوسديرة المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3419 صوتا)
- المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3231 صوتا)
- المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 1355 صوتا).
اقرأ أيضًا| النتيجة النهائية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر..عبد المحسن رئيسًا و15عضوا من قائمته.. وزيدان مستقل
وشغل عبد التواب رئيسًا للجنة الخدمات بالنادي منذ عام 2010، وعقب ذلك فاز بعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر أبان وجود المستشار أحمد الزند رئيسًا للمجلس، وخاض حينها المجلس معركة كبيرة مع جماعة الإخوان الإرهابية، كانت لها دور بارز فى الاطاحة بالجماعة الارهابية من سدة الحكم، وعجلوا بدفاعهم المستميت بسقوطها.
اقرأ أيضًا| رضا السيد يحصد أعلى أصوات مقاعد المستشارين في انتخابات التجديد الكلي بنادي القضاة
وعقب نهاية مدة مجلس الإدارة ترشح عبد التواب على قائمة المستشار أحمد نادر، ونجح في أن يفوز بعضوية مجلس إدارة النادي، وحصد أعلى الأصوات في تلك الانتخابات، حيث بلغ عدد المصوتين له 2533 عضو بالجمعية العمومية للنادي، وتخطي بذلك نصف أعداد المصوتين.
اقرأ أيضًا| أبو سديرة يحصد أعلى الأصوات في انتخابات التجديد الكلي بنادي القضاة
وترشح عبد التواب في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، التي جرت أمس، على قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي المنتهية، وتمكن من حصد 2382 صوتا، وتخطي بذلك نصف أعداد المصوتين.
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ النتيجة النهائية في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.
اقرأ أيضًا| القضاة يجددون الثقة في الجمال وخليفة بانتخابات التجديد الكلي لمجلس النادي
وجاء مجلس الإدارة الجديد، على النحو التالي:
- المستشار محمد عبدالمحسن رئيسًا لنادي القضاة ( 2627 صوتا)
- المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين ( 2541 صوتا)
-المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض مقعد المستشارين (2764صوتا)
- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف- مقعد المستشارين ( 2747 صوتا)
-المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض- مقعد المستشارين ( 2677 صوتا)
-المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف- مقعد المستشارين (2591 صوتا)
- المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف- مقعد المستشارين (2337 صوتا)
اقرأ أيضًا| رسميًا.. محمد عبد المحسن رئيسا لنادي القضاة للمرة الثانية بـ ٢٦٢٧ صوتا
-المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2850 صوتا)- مستقل
-المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2620 صوتا)
-المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2382 صوتا)
- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2374 صوتا)
- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 1203 أصوات)
- المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 2208 أصوات)
- المستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3114 صوتا)
- المستشار حازم أبوسديرة المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3419 صوتا)
- المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3231 صوتا)
- المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 1355 صوتا).