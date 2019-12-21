أبو سديرة يحصد أعلى الأصوات في انتخابات التجديد الكلي بنادي القضاة

جدد القضاة الثقة للمرة الثانية في المستشار حازم أبو سديرة، المحامي العام، عضو مجلس إدارة النادي المنتهية مدته، بعد حصوله على أعلى الأصوات بـ ٣٤١٩ صوتًا، وذلك في الانتخابات الكلية للنادي التي أجريت أمس لإختيار رئيس للنادي و16 عضوًا بمجلس الإدارة.





وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ النتيجة النهائية في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.

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وجاء مجلس الإدارة الجديد، على النحو التالي:

- المستشار محمد عبدالمحسن رئيسًا لنادي القضاة ( 2627 صوتا)

- المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين ( 2541 صوتا)

-المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض مقعد المستشارين (2764صوتا)

- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف- مقعد المستشارين ( 2747 صوتا)

-المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض- مقعد المستشارين ( 2677 صوتا)

-المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف- مقعد المستشارين (2591 صوتا)

- المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف- مقعد المستشارين (2337 صوتا)





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-المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2850 صوتا)- مستقل

-المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2620 صوتا)

-المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2382 صوتا)

- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2374 صوتا)

- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 1203 أصوات)



