رضا السيد يحصد أعلى أصوات مقاعد المستشارين في انتخابات التجديد الكلي بنادي القضاة

جدد القضاة الثقة للمرة الثانية في المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي المنتهية مدته، بحصوله على أعلى الأصوات في فئة المستشارين بـ 2764 صوتًا، وذلك في الانتخابات الكلية للنادي التي أجريت أمس لإختيار رئيس للنادي و16 عضوًا بمجلس الإدارة.





وجاء خلفه المستشار حازم رسمي بـ 2749، ثم المستشار أبو الحسين فتحي قايد بـ 2677، والمستشار محمد صبحي خليفة بـ 2591، وأختتم مقاعد فئة المستشارين المستشار طارق أبو زيد بـ 2337 صوتًا.









وأرسل المستشار رضا محمود السيد، رسالة للقضاة جاء فيها: «تحية إكبار وتقدير وإجلال.. لكل قاض قطع المسافات وترك الأهل والولد والعمل والبلد ووثق في شخصي الفقير لأكون ممثلا عنه بمجلس إدارة نادي قضاة مصر.. قضاة مصر الأجلاء غمرتموني بكرم عظيم أسأل الله أن أكون أهلا له أفضتم علي بثقة غالية أتمنى من الله أن أكون على قدرها وأكرمتموني بمشاعر الود والتقدير التي لمستها في تحيتكم وفي وجوهكم المشرقة وفي حضوركم المشرف وفي أصواتكم التي حصلت عليها.. أجدد العهد لكم في الاستمرار في خدمتكم وفي العمل بكل ما أملك في تلبية مطالبكم وتحقيق ما يصبو إليه قضاة مصر الكرام».





وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ النتيجة النهائية في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.









وجاء مجلس الإدارة الجديد، على النحو التالي:





- المستشار محمد عبدالمحسن رئيسًا لنادي القضاة ( 2627 صوتا)





- المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين ( 2541 صوتا)





-المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض مقعد المستشارين (2764صوتا)





- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف- مقعد المستشارين ( 2747 صوتا)





-المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض- مقعد المستشارين ( 2677 صوتا)





-المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف- مقعد المستشارين (2591 صوتا)





- المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف- مقعد المستشارين (2337 صوتا)





-المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2850 صوتا)- مستقل





-المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2620 صوتا)





-المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2382 صوتا)





- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2374 صوتا)





- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 1203 أصوات)









- المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 2208 أصوات)





- المستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3114 صوتا)





- المستشار حازم أبوسديرة المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3419 صوتا)





- المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3231 صوتا)



