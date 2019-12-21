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مرأة

جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:56 م
دانا حلبي
دانا حلبي
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نورا نبيل
تصدرت الفنانة دانا حلبي تريند مؤشر البحث جوجل في السعودية بعدما أعلنت خطوبتها أمس من خلال حسابها على فيسبوك.

ولم تكشف دانا حلبي عن هوية خطيبها او شكله وفضلت نشر صورة وهما مرتديين دبلة الخطوبة لتنهال عليها تعليقات التهنئة .

تتميز إطلالات دانا حلبي بالجراءة الشديدة ، فهي اعتادت على الظهور بملابس قصيرة تبرز أنوثتها وتكشف عن رشاقتها ولكنها لم تغير من شكل شعرها ، فهي تفضل الشعر الأشقر الطويل.

بينما تحب الظهور بماكياج مختلف كل فترة وتعتمد على ألوان متنوعة ، فهي تحب اللون الأحمر للشفاه ودرجات البني للعيون.

وإليكم أبرز إطلالات دانا حلبي الجريئة ..
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند
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جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

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