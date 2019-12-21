محمد أبو حامد: مشروع مقترح بالبرلمان يناقش حرمان الطفل الثالث من دعم الدولة

قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن سيتم مناقشة مشروع تنظيم الأسرة بالبرلمان، خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك قانونا مقترحا لحرمان الطفل الثالث من الخدمات المقدمة مثل الدعم التمويني او الصحى او التعليمي.



وتابع أبو حامد خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"وزارة العدل رايها هو الأساس فى هذه التشريعات والتى قالت أن الدستور يلزم الدولة بتوفير كل الخدمات لكل المواطنين وهو ماينطق على الطفل الذى لاذنب له أن جاء طفل ثالث أو رابع لوالديه".



واكمل:"المشروع قيد المناقشة ولم يتم الفصل فيه ونراعى كل الابعاد الإنسانية قبل أى شئ".

