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في موسمه.. تعرف على أسهل طريقة لـ عمل مخلل اللفت خطوة بخطوة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:16 م
طريقة عمل مخلل اللفت
طريقة عمل مخلل اللفت
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رضوى حسام
تتعدّد أنواع المخللات، مثل مخلل الخيار والجزر، والقرنبيط، بالإضافة للزيتون والفلفل والليمون، بينما يعتبر مخلل اللفت هو أكثرهم تفضيلًا عند العديد من الأشخاص، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مخلل اللفت على طريقة المحترفين. 

• مكونات مخلل اللفت :-

- كيلومن اللفت متوسّط الحجم. 
- ربع كوب من الملح البحري. 
- ملعقتان كبيرتان من السكر. 
- ثلاثة أكواب من الماء. 


• طريقة تحضير مخلل اللفت :- 

- نَغسل حبات اللفت جيدًا بالماء إلى أن تزول عنه كامل الشوائب 
- نقطّع حبات اللفت على شكل شرائح، لكنّنا نُبقيها مُتماسكة من جهة واحدة، فتبقى الحبة كما هي بسبب عدم وصول السكّين إلى أسفل حبة اللفت.
- نُبقي شرائح اللفت بعد تقطيعها مُتراصّةً ومُلتصقة مع بعضها البعض. 
- نضع اللفت في العبوات التخزينيّة ونصفّها بالترتيب لتجهيزها للكبس. 
- نضع الماء، والسكر، والملح في قدرٍ معدنيّ، ونحرّك جيّدًا إلى أن يذوب الملح تمامًا، وأثناء ذلك نضعه على النار حتّى يَغلي هذا المزيج. 
- نرفع المزيج عن النار بعد أن يغلي لمدّة ثلاث دقائق، ونتركه حتى يبرد تمامًا قبل سكبه على اللفت. 
- نسكب خليط الماء مع الملح، والسكر، وورق عبوات اللفت المجهّزة للكبس، ويكون أعلى من سطح اللفت بمسافة ثلاثة سنتيمترات.
- وأخيرًا نُغطّي سطح عبوات كبس المخلل بعض قطرات الزيت. 
- نُغلق العبوات بإحكام حتى لا يتمكّن الهواء من الدخول إليها والتسبّب في تلفها، وبعد أن تمرّ عليها مدة ما بين خمسة عشر يومًا إلى شهر كامل وهي مغلقة ينضج المخلل.
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