الـ VAR ينقذ فلامينجو من ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة +90

تراجع حكم مباراة ليفربول ونظيره فلامينجو عن احتساب ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.



الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم أحتسب ركلة جزاء على مدافع فلامينجو قبل أن يرجع إلى تقنية الـ VAR، وألغي الركلة مع إعطاء ساديو ماني كارت أصفر بسبب "التمثيل".



واضاع فيرمينيو مع بداية الشوط الثاني هدفا محققا بشكل غريب بعد تمريرة وصلت لروبيرتو فيرمينو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ المدافع رودريجو بشكل أكثر من رائع ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم مرت بمحاذاة خط المرمى قبل أن تتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.



وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهداف الأول فى بداية الشوط الثانى بعدما تلقى عرضية من أرنولد حولها بقوة باتجاه مرمى الفريق البرازيلى لكنها خرجت إلى بجوار المرمى.



وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة.



ووصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.

