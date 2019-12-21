عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى السعودية بصحبة دينا الشربيني| شاهد





وحرص عدد من النجوم على التواجد مع دياب على خشبة المسرح.



وقدم عمرو دياب عددا من الاغانى التى نالت اعجاب الجمهور ولعل من ابرزها "يتعلموا" و"يوم تلات".



وكان بصحبة عمرو دياب على خشبة المسرح كل من دينا الشربينى وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.



وكان نشر الشاعر الغنائى أمير طعيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب.



وظهر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب داخل الطائرة للمشاركة في حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.



وعلق أمير طعيمة على الصورة قائلًا: "أنا والهضبة وساعات السفر"، ونالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن الهضبة عمرو دياب سيقدم مساء اليوم السبت حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.



ويقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و "افروجاك".





اشعل الهضبة عمرو دياب حفله الغنائى الذى يقام حاليا فى السعودية بحفل ختام مهرجان الميدل بيست.