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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح إدارة الخريجين بكلية التجارة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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قسم التعليم
أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، زيارة تفقدية لكلية التجارة للوقوف على عمليات التطوير بالكلية والاستعداد لأمتحانات نهاية الفصل الدراسي. 

كان في استقبال رئيس جامعة عين شمس ا.د خالد قدري، عميد الكلية ، ا.د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وا.د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والعديد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالكلية. 

وافتتح رئيس جامعة عين شمس إدارة الخريجين الجديدة بالكلية، والتي بلغت تكلفتها مليون وسبعمائة ألف جنيه، وصالة الامتحانات المغطاة والمقرات الجديد التى تم تصميمها لإقامة مجمع للأسر المختلفة بالكلية لممارسة الأنشطة المختلفة. 

كما افتتح كذلك التطوير الذي حدث في قطاعات الكلية المختلفة والتجديدات التي تمت في الإنشاءات والبنية التحتية بالكلية. 

كما أجرى جولة تفقدية داخل القاعات المختلفة بالكلية والتعرف على احتياجات الكلية والخطة التى تتبناها الكلية فى التطوير خلال الفترة القادمة ودورالجامعة فى دعم و تنفيذ خطة التطوير المقترحة.
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