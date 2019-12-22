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تعليم

الثلاثاء.. جامعة القاهرة تنظم حفلا فنيا للمطربة مروة ناجي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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ياسمين سامي
تستضيف جامعة القاهرة، الفنانة مروة ناجي لتحيي الحفل الفني الذي تنظمه الجامعة على هامش احتفالية عيد العلم السادس عشر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، وبحضور النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر الجاري، الساعة السابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر أن تكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، والتي بلغ عددها 90 جائزة عن عامي 2017 و2018. 


وتبدأ مراسم الاحتفالية بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين.

كما سيشهد الحفل كلمة لنائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها الحفل الفني.
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