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توك شو

بعد التدخل لعلاج رفعت سلام.. الخشت: جامعة القاهرة تفتح ذراعيها لأبناء مصر.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:10 م
محمد الخشت
محمد الخشت
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تفتح ذراعيها وإمكانياتها الى جميع ابناء مصر.

وأضاف " الخشت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90دقيقة" المذاع علي قناه" المحور": أنني عند معرفتي أن الشاعر رفعت سلام يعاني من ازمة صحية تقدمت على الفور لتقديم المساعده اليه كما اننا نتواصل يوميا لعلاج الكثير من الحالات في الصعيد والوجه البحرى وقرار علاج الشاعر رفعت سلام جزء من رد الجميل له.

وأوضح " الخشت"أن مديره المستشفى قامت بالاتصال به وقمنا بالاتفاق معه على كيفية علاجه كما أن الشاعر يعالج علاج مناعي .

وتابع " الخشت" أننا يوميا نتواصل مع العديد من الحالات من أجل التدخل لعلاج الكثير منهم.

واختتم " الخشت" أن جامعة القاهرة لا تتخلى عن احد خصوصا أبنائها .
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