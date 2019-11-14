اخبار التعليم .. أول فتاة تتولى هذا المنصب.. دارين محمد خليل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة .. الخشت عن انتخابات اتحاد الطلاب: نحن ضد العنصرية والتمييز

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم: