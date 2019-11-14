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تعليم

اخبار التعليم .. أول فتاة تتولى هذا المنصب.. دارين محمد خليل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة .. الخشت عن انتخابات اتحاد الطلاب: نحن ضد العنصرية والتمييز

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي.. ينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:

الخشت عن انتخابات اتحاد الطلاب: نحن ضد العنصرية والتمييز

أول فتاة تتولى هذا المنصب.. دارين محمد خليل رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ..فيديو

نرمين وائل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان وعلى السيد نائبا

16 معهدا في دول القارة.. وكيل الأزهر: نتعاون مع مؤسسات التعليم الأفريقية

أماني الشريف: تنظيم ماراثون لشباب الجامعات الإفريقية في جامعة الأزهر غدا

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتي

هل تغرق الدلتا وتدخل مصر حزام الزلازل.. رئيس البحوث الفلكية يجيب.. لقاء خاص

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