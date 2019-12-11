اخبار التعليم.. تحذير عاجل من البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم لجميع المتقدمين.. مفتي الإمارات يكرم محمد الخشت في منتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
حقوق المنصورة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحذير عاجل من البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم لجميع المتقدمين
وزير التعليم العالي يفتتح فرع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة اﻹدارية
محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم المختلفة
التعليم: الموافقة على تركيب ماكينات صرف آلي ATM في بعض المدارس
وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان
مفتي الإمارات يكرم محمد الخشت في منتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة
رئيس جامعة القاهرة ينعى محمود حجازي: معلم أجيال وترك إرثا مخلدا
إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بجامعة الأزهر.. غدًا