اخبار التعليم.. تحذير عاجل من البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم لجميع المتقدمين.. مفتي الإمارات يكرم محمد الخشت في منتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: