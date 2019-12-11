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تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح فرع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة اﻹدارية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
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افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم اﻷربعاء، فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، التي تستضيفها مؤسسة "جلوبال" للتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أ. معتز غانم رئيس مجلس الأمناء، د. خالد عبدالباري الرئيس الأكاديمي للجامعة، د. أميمة حاتم الرئيس الشرفي للجامعة، د. ديفيد بيرن رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير، ومن قيادات الوزارة د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية.

وأكد الوزير على أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية الجديدة، وفتح أفرع للجامعات الأجنبية يؤدي لخلق تنافسية بين الجامعات لتقديم أفضل البرامج الدراسية للطلاب، لاسيما وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالبرامج الدراسية المتطورة التي تقدمها الجامعات، معربا عن سعادته بافتتاح فرع جديد للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف د. عبدالغفار أن القيادة السياسية تهتم باستضافة عدد من أفرع الجامعات الدولية المرموقة في العاصمة الإدارية، فضلا عن إصدار قانون ينظم العمل بها لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج لتلقي هذه الخدمة التعليمية دون الاضطرار للسفر، مشيرا إلى أن الوزارة يهمها تسويق تلك الجامعات لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، خاصة بعد إضافة المزيد من البرامج الدراسية المتميزة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي.

وتفقد الوزير خلال زيارته معامل الكيمياء و الأحياء والقاعة التفاعلية للطلاب والمكتبة والأستوديو والمسرح باﻹضافة إلى قاعات المحاضرات، و حرص على تبادل الحديث مع الطلاب حول أمنياتهم المستقبلية، والبرامج الدراسية التي يهتمون بدراستها في الجامعة.

الجدير بالذكر أن جامعة هيرتفوردشاير حاصلة على التقييم الذهبي بالمملكة المتحدة في جودة التدريس، وتصدرت العديد من التصنيفات على مستوى إنجلترا والعالم، وتعد واحدة من أفضل ٣٠٠ جامعة حديثة بالعالم، وقد صدر قرار جمهوري بأحقيتها في منح ثلاثة عشر برنامج بكالوريوس في الصيدلة والهندسة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي والعمارة والعلاج الطبيعي، ويقبل الفرع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المختلفة بناء على تنسيق الجامعة الأجنبية خلال الفصلين الدراسيين في سبتمبر أو يناير.
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