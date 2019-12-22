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رياضة

دايما مشرفنا.. محمد صلاح برفقة نجم منتخب مصر السابق في الدوحة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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منار نور
وجه وائل جمعه لاعب منتخب مصر والنادى الاهلي المعتزل رسالة الي الفرعون المصري محمد صلاح

ونشر وائل جمعه صورة تجمعه مع محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " مبروك يا صلاح ودايما مشرفنا ورافع راسنا". 

وقاد محمد صلاح، ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب التغلب على فلامنجو بهدف دون رد، في النهائي، والتي اختتمت ليلة أمس، السبت، في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأبدت الجماهير المصرية فخرها بمحمد صلاح، كونه أول مصري يتوج بلقبي كأس العالم للأندية، وأفضل لاعب في المونديال.

وحصد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما ساهم في فوز فريقه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور نصف النهائي، ثم على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.


ويعد هذا اللقب، هو ثالث ألقاب ليفربول أوروبيًا خلال هذا العام 2019، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.
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