دايما مشرفنا.. محمد صلاح برفقة نجم منتخب مصر السابق في الدوحة

وجه وائل جمعه لاعب منتخب مصر والنادى الاهلي المعتزل رسالة الي الفرعون المصري محمد صلاح .





ونشر وائل جمعه صورة تجمعه مع محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " مبروك يا صلاح ودايما مشرفنا ورافع راسنا".





وقاد محمد صلاح ، ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب التغلب على فلامنجو بهدف دون رد، في النهائي، والتي اختتمت ليلة أمس، السبت، في العاصمة القطرية "الدوحة".





وأبدت الجماهير المصرية فخرها بمحمد صلاح، كونه أول مصري يتوج بلقبي كأس العالم للأندية، وأفضل لاعب في المونديال.





وحصد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما ساهم في فوز فريقه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور نصف النهائي، ثم على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.



