مصطفى بكري يكشف كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري

كشف النائب البرلماني مصطفي بكري، كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري.



وقال بكري في عده تغريدات غبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التغيير ٦ وزراء وتبديل المواقع ٤ وزراء»، وكشف عن استمرار وزراء الثقافة والأوقاف والتموين والصحة وقطاع الأعمال في مناصبهم.



وأضاف أنه سيتم إلغاء وزارة الاستثمار على أن تكون هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وتتولى د. رانيا المشاط منصب وزيرة للتعاون الدولي وضم وزارتي السياحة والآثار وسيكون وزيرها د. خالد العناني.



وتابع بكري أن أسامة هيكل سيكون وزيرا للإعلام بعد استدعائه لأداء القسم ظهر اليوم، مضيفًا أن الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية ظهر اليوم وبعد موافقة مجلس النواب مباشرة.