بعد وصفه بالفيلم الفاشل.. مخرج Cats يجري تعديلات على النسخة المطروحة بالسينمات

أجرى المخرج الأمريكي توم هوبر تعديلا على النسخة المطروحة من فيلمه الموسيقي الجديد Cats بعد طرحه في السينمات الأمريكية الأسبوع الماضي بإضافة مشاهد جديدة.







أما "ديلي تليجراف" فقالت: "كل ممثل في العمل ظهر غير حقيقي، وشعيرات القطط الغريبة التي وضعوها لم تضف أي سحر لهم ولمظهرهم".





فيما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه "في الوقت الذي كانت فيه قصة الفيلم مستمرة، تغيبت حرارة المشاعر الحقيقية والإقناع، عمل سينمائي بلاستيكي لا يوجد لديه قلب أو روح".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توم هوبر قرر إجراء هذا التعديل على فيلمه لأنه لم يستطع الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على فيلمه حتى اليوم الأخير قبل عرضه العالمي.وتعرض الفيلم الموسيقي Cats لانتقادات لاذعة من قبل نقاد السينما العالمية الذين سطروا آراءهم الجريئة في أشهر الصحف، واصفين إياه بالفشل الكبير.وكتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن فيلم Cats واحد من الأحداث السينمائية التي توصف بـ"الهلوسة الجماعية"، وغير المحتملة ولا توصف على الإطلاق.ويشارك في بطولة الفيلم النجمة العالمية كيت هيدسون وتايلور سويفت وإدريس البا والإعلامي الأمريكي جيمس كورودون واين ماكيلين، ومن إخراج توم هوبير، وهو مأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم تم إنتاجه عام ١٩٩٨.