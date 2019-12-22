هنتغدى إيه النهاردة؟ حواوشى بلدى مع البطاطس المحمرة.. وسلطة الطحينة اللذيذة

يعد الحواوشى من الأكلات اللذيذة التى يفضلها الكثيرون، ويحرصون على تناولها بشكل دائم ، ولذلك نقدم طريقة عمل الحواوشى مع البطاطس المحمرة وسلطة الطحينة.



مكونات الحواوشى:-

- لحمة مفرومة

- سجق مفروم

- بهارات

- بصل

- ثوم

- ملح فلفل اسود

- فلفل حار

- بقدونس

- عيش بلدى



طريقة تحضير الحواوشى:-

- تخلط اللحمة مع السجق بعد ان يعصج مع البصل والثوم على النار



- تضاف البهارات و البصل و الفلفل الحار و ملح وفلفل و البقدونس



- يوضع خليط اللحمة فى العيش البلدى ثم يدخل ايضا الفرن مع دهنه بالزيت و يقدم بالهنا



مكونات البطاطس المحمرة:-

- 1 كوب دقيق أرز ثلاثة

- أرباع كوب دقيق حمص

- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- 3 فلفل حار أخضر

- عصير ١ ليمون

- ملح

- 4 بطاطس شرائح رفيعة

- ربع ملعقة صغيرة كركم

- أوراق كزبرة مفروم ناعم



طريقة تحضير البطاطس المحمرة:-

- يخلط دقيق الحمص مع دقيق الأرز وعصير الليمون والجنزبيل والثوم والفلفل الحار والملح والكركم والقليل من الماء



- تغمس شرائح البطاطس في الخليط وتحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي



- تصفى من الزيت وتقدم



مكونات سلطة الطحينة:-

-طحينة

- زبادي

- ثوم

- فلفل حار

- شطة

- كمون

- زيت زيتون

- خل

- عصير الليمون

- ملح فلفل أسود

- كزبرة خضراء

- باذنجان مشوي

طريقة تحضير سلطة طحينة:-



- يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي



- نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون



- يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون





