هنتغدى إيه النهاردة؟ حواوشى بلدى مع البطاطس المحمرة.. وسلطة الطحينة اللذيذة

يعد الحواوشى من الأكلات اللذيذة التى يفضلها الكثيرون، ويحرصون على تناولها بشكل دائم ، ولذلك نقدم طريقة عمل الحواوشى مع البطاطس المحمرة وسلطة الطحينة.
مكونات الحواوشى:-
- لحمة مفرومة
- سجق مفروم
- بهارات
- بصل
- ثوم
- ملح فلفل اسود
- فلفل حار
- بقدونس
- عيش بلدى
طريقة تحضير الحواوشى:-
- تخلط اللحمة مع السجق بعد ان يعصج مع البصل والثوم على النار
- تضاف البهارات و البصل و الفلفل الحار و ملح وفلفل و البقدونس
- يوضع خليط اللحمة فى العيش البلدى ثم يدخل ايضا الفرن مع دهنه بالزيت و يقدم بالهنا
مكونات البطاطس المحمرة:-
- 1 كوب دقيق أرز ثلاثة
- أرباع كوب دقيق حمص
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 3 فلفل حار أخضر
- عصير ١ ليمون
- ملح
- 4 بطاطس شرائح رفيعة
- ربع ملعقة صغيرة كركم
- أوراق كزبرة مفروم ناعم
طريقة تحضير البطاطس المحمرة:-
- يخلط دقيق الحمص مع دقيق الأرز وعصير الليمون والجنزبيل والثوم والفلفل الحار والملح والكركم والقليل من الماء
- تغمس شرائح البطاطس في الخليط وتحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي
- تصفى من الزيت وتقدم
مكونات سلطة الطحينة:-
-طحينة
- زبادي
- ثوم
- فلفل حار
- شطة
- كمون
- زيت زيتون
- خل
- عصير الليمون
- ملح فلفل أسود
- كزبرة خضراء
- باذنجان مشوي
طريقة تحضير سلطة طحينة:-
- يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي
- نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون
- يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون
مكونات الحواوشى:-
- لحمة مفرومة
- سجق مفروم
- بهارات
- بصل
- ثوم
- ملح فلفل اسود
- فلفل حار
- بقدونس
- عيش بلدى
طريقة تحضير الحواوشى:-
- تخلط اللحمة مع السجق بعد ان يعصج مع البصل والثوم على النار
- تضاف البهارات و البصل و الفلفل الحار و ملح وفلفل و البقدونس
- يوضع خليط اللحمة فى العيش البلدى ثم يدخل ايضا الفرن مع دهنه بالزيت و يقدم بالهنا
مكونات البطاطس المحمرة:-
- 1 كوب دقيق أرز ثلاثة
- أرباع كوب دقيق حمص
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 3 فلفل حار أخضر
- عصير ١ ليمون
- ملح
- 4 بطاطس شرائح رفيعة
- ربع ملعقة صغيرة كركم
- أوراق كزبرة مفروم ناعم
طريقة تحضير البطاطس المحمرة:-
- يخلط دقيق الحمص مع دقيق الأرز وعصير الليمون والجنزبيل والثوم والفلفل الحار والملح والكركم والقليل من الماء
- تغمس شرائح البطاطس في الخليط وتحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي
- تصفى من الزيت وتقدم
مكونات سلطة الطحينة:-
-طحينة
- زبادي
- ثوم
- فلفل حار
- شطة
- كمون
- زيت زيتون
- خل
- عصير الليمون
- ملح فلفل أسود
- كزبرة خضراء
- باذنجان مشوي
طريقة تحضير سلطة طحينة:-
- يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي
- نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون
- يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون