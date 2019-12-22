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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة؟ حواوشى بلدى مع البطاطس المحمرة.. وسلطة الطحينة اللذيذة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:01 م
طريقة عمل الحواوشى
طريقة عمل الحواوشى
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نهى هجرس
يعد الحواوشى من الأكلات اللذيذة التى يفضلها الكثيرون، ويحرصون على تناولها بشكل دائم ، ولذلك نقدم طريقة عمل الحواوشى مع البطاطس المحمرة وسلطة الطحينة.

مكونات الحواوشى:-
- لحمة مفرومة
- سجق مفروم
- بهارات
- بصل
- ثوم
- ملح فلفل اسود
- فلفل حار
- بقدونس
- عيش بلدى

طريقة تحضير الحواوشى:-
- تخلط اللحمة مع السجق بعد ان يعصج مع البصل والثوم على النار

- تضاف البهارات و البصل و الفلفل الحار و ملح وفلفل و البقدونس

- يوضع خليط اللحمة فى العيش البلدى ثم يدخل ايضا الفرن مع دهنه بالزيت و يقدم بالهنا

مكونات البطاطس المحمرة:-
- 1 كوب دقيق أرز ثلاثة
- أرباع كوب دقيق حمص
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 3 فلفل حار أخضر
- عصير ١ ليمون
- ملح
- 4 بطاطس شرائح رفيعة
- ربع ملعقة صغيرة كركم
- أوراق كزبرة مفروم ناعم

طريقة تحضير البطاطس المحمرة:-
- يخلط دقيق الحمص مع دقيق الأرز وعصير الليمون والجنزبيل والثوم والفلفل الحار والملح والكركم والقليل من الماء

- تغمس شرائح البطاطس في الخليط وتحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي

- تصفى من الزيت وتقدم

مكونات سلطة الطحينة:-
-طحينة
- زبادي
- ثوم
- فلفل حار
- شطة
- كمون
- زيت زيتون
- خل
- عصير الليمون
- ملح فلفل أسود
- كزبرة خضراء
- باذنجان مشوي
طريقة تحضير سلطة طحينة:-

- يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي

- نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون

- يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون


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