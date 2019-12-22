السيسي يشهد أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية





نواب الوزراء الجُدد:

المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.الدكتور رضا السيد محمود حجازي، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.غادة سمير سليمان على شلبي، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.