الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وطالب مسئولو الزمالك من إنبي معرفة كافة الشروط الموضوعة من جانب غنبي من أجل ضم أسامة جلال فى يناير المقبل، وأكد الزمالك رغبته الكاملة في ضم مدافع إنبي.





ويحتاج الزمالك إلى تواجد مدافع جديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى محمود علاء فى الفترة الأخيرة ومطالبته بالرحيل بشكل مستمر، بالإضافة إلى إصابات محمود الونش المتكررة.





ونجح أسامة جلال فى خطف كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأولمبي بالأمم الإفريقية الأخيرة بعد أن نجح فى الظهور بمستوى فني وبدني مميز نتيجة القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها.



