المجد ينتظر محمد صلاح وطارق حامد.. كل ما تريد معرفته عن جوائز الكاف للأفضل 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القوائم النهائية لاختيار أفضل لاعب أفريقي، وأفضل مدرب، وأفضل منتخب، وأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.





وضمّت القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي 3 لاعبين وهم "محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والنجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، إضافةً إلى الساحر الجزائري، رياض محرز لاعب مانشستر سيتي".





وأعلن "الكاف" تواجد ثلاثة مدربين في القائمة النهائية وهم؛ جمال بلماضي، مدرب الجزائر، وأليو سيسيه، مدرب السنغال، ومعين الشعباني، مدرب الترجي التونسي.





وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة 3 لاعبين وهم، طارق حامد (مصر والزمالك)، وأنيس البدري (تونس والترجي)، ويوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).





ويتنافس المنتخب الجزائرى مع السنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب إفريقي .





أحسن منتخب سيدات: الكاميرون- جنوب أفريقيا- نيجيريا.





أحسن مدرب لفرق الرجال: أليو سيسيه (منتخب السنغال)- جمال بلماضي (منتخب الجزائر) ومعين الشعباني (الترجي التونسي).





أحسن مدرب لمنتخب سيدات: الان جومفا (الكاميرون)، ديزيريه إليس (جنوب إفريقيا)، توماس دينيربي (نيجيريا)





أحسن لاعب صاعد: أشرف حكيمي (المغرب- بوروسيا دورتموند)، صامويل تشوكويزي (نيجيريا- فياريال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا- ليل)





أحسن لاعبة: أجارا نشوت (الكاميرون- فاليرينجا)، عزيزات أوشوالا (نيجيريا - برشلونة)، تيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا - بكين فينيكس)





وقال الكاف عبر موقعه الرسمي إنه تم التواصل إلى القوائم النهائية لأفضل لاعب ومدرب ومنتخب وأفضل لاعب داخل القارة بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام.





وأوضح الكاف أن التصويت لاختيار الأفضل بعد اختيار القوائم النهائية عبر تصويت المدربين وقادة المنتخبات الوطنية الأولى من الاتحادات الأعضاء فى الكاف.





ومن المقرر أن يقام حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بالغردقة فى 7 يناير المقبل فى حفل أسطورى من المتوقع أن يشهد حضور كل نجوم الكرة الإفريقية على مر العصور.





وكان محمد صلاح توج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 بعد صراع شرس مع السنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.