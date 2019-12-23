الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر .. هل يتحقق؟ وعلي جمعة يحسم





الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر

الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر هو أمر يصعب استبعاد منه أحد، فمن منا لم يشهد الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر بغض النظر كان هذا الحلم رؤية حسنة أو كابوس به ما يكره، ويمكن القول أن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر أمر طبيعي وعادي يحدث لأي نائم بأي مرحلة من حياته سواء طفولة أو شباب أو شيبة، حيث إن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر لا يخص أحد بعينه دون الآخر .





هل الحلم قبل الفجر يتحقق

هل الحلم قبل الفجر يتحقق ففيه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يوجد دليل على أن الرؤيا قبل الفجر أو أن الحلم قبل الفجر يتحقق ، فالرؤيا لا علاقة لها بالمكان أو الزمان أو الأشخاص، منوهًا فيما هل الحلم قبل الفجر يتحقق بأن أن الناس تستبشر بأن الحلم قبل الفجر يكون محققًا نظرًا لأن الثلث الأخير من الليل قوت تتنزل فيه الرحمات من الله تعالى، لذا فعن هل الحلم قبل الفجر يتحقق ؟ فلا فرق بين الرؤيا قبل الفجر وبعده.





هل الحلم قبل الفجر يتحقق فقد أشار إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، فخلاصة الإجابة عن هل الحلم قبل الفجر يتحقق أنه لا دليل عليه .





هل تتحقق الأحلام بعد طلوع الشمس ؟

هل تتحقق الاحلام بعد طلوع الشمس ؟ فعنه قد رواه مسلم ولفظه : ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا ، فاستيقظ وهو يضحك ... ) فذكرت الحديث ، وعند أحمد : ( بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا فِي بَيْتِيي .. ) ومعني ذلك : أنه كان ذلك في نوم القيلولة ، وهو نوم نصف النهار ، وكذلك عن هل تتحقق الاحلام بعد طلوع الشمس ؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال القيرواني : ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار ، وكذا رؤيا النساء والرجال" ، وفي هل تتحقق الاحلام بعد طلوع الشمس ؟ قال المهلب : " لا يخص نوم النهار على نوم الليل ، ولا نوم الليل على نوم النهار بشيء من صحة الرؤيا وكذبها ، وأن الرؤيا متى أُريت فحكمها واحد " شرح صحيح البخاري- لابن بطال .





هل تتحقق الاحلام بعد طلوع الشمس ؟ فأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الذي رواه البخاري قَالَ : " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ ) ، هل تتحقق الاحلام بعد طلوع الشمس ؟فعند الترمذي: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال : ( هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ ) " ، و هل تتحقق الأحلام بعد طلوع الشمس ؟ عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول : (هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ ) " . رواه أبو داود وصححه الألباني، فهذا لأن الليل هو مظنة الرؤيا ؛ لأنه وقت النوم ، وغالب رؤى الناس تكون بالليل .



