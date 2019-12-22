زينة تشوق الجمهور لـ «الفلوس» وتنشر صورة من كواليس الفيلم

كشفت الفنانة زينة كواليس فيلم "الفلوس" وذلك من خلال صورة نشرتها من علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام"



وظهرت زينة في الصورة وهي جالسة في أحد المطاعم وعلقت علي الصورة قائلة:" من فيلم الفلوس مين مستني الفيلم معايا".



وشاركت الفنانة هايدي موسي بالتعليق علي الصورة قائلة :" انا منتظرة مبروك يا حببتي". كما ردت الأخيرة "حبيبتي".



وانطلق فيلم "الفلوس" مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.



الفيلم بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.



يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، وتتولى دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم

