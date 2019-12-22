هل ينتقل الدّين إلى الورثة؟ .. الإفتاء: لا يلزمهم في هذه الحالة



وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على السؤال، أن



وتابعت أن الوارث إذا كان لا تُقِر بالدَّين المُدَّعى على المتوفى ولا يصَدِّق به، فلا يلزمه، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، لافتةً إلى أنه يخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على السؤال، أن الديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبتهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.وتابعت أن الوارث إذا كان لا تُقِر بالدَّين المُدَّعى على المتوفى ولا يصَدِّق به، فلا يلزمه، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، لافتةً إلى أنه يخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.



كيفية سداد ديون المتوفى لو وزعت التركة

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه: "لو علم الورثة أن فلانا له دين فى التركة فأخفوه وقاموا بتوزيع التركة؟ فما الحكم".



وأجاب الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، فى فتوى له، أن هؤلاء الورثة يأثمون شرعا بهذا التصرف لأنهم لم يراعوا حقوق هذا الدائن ووزعوا التركة قبل تسديد الديون، منوها بأن هؤلاء أرادوا بعملهم هذا عدم سداد الدين وهنا يقع عليهم الإثم.



وأوضح أن طريقة السداد لهذا الدين بعد توزيع التركة، تكون عن طريق سداد كل من استفاد من التركة بقدر ما استفاد به، فمثلا الزوجة أخذت فتسدد ثمن الدين، والأم أخذت السدس فتسدد سدس الدين وهكذا حتى يسدد الدين كاملا.



حكم من عليه دين لم يجد صاحبه

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي اقترض مالًا ولم يستطع الوصول إلى صاحب هذا المال بسبب غيابه أو عدم معرفة مكانه وتعذر التواصل معه؛ ينبغي عليه الانتظار مدة عامين ومن ثم التصدق بهذا المال.



وأضاف محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "اقترضت مبلغًا من شخص ما ولا أستطيع الوصول إليه لرد الدين فماذا أفعل؟"، أنه "ينبغي عليك البحث عنه والاجتهاد في ذلك"، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر الوصول إليه، يتصدق بقيمة هذا الدين بنية أن المتصدق هو صاحب الدين.