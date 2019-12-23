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رياضة

سيد بازوكا: وجودي في الإسماعيلي كان غير مستحب بسبب السماسرة.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
بازوكا
بازوكا
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عمرو ابوبكر
أكد سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق، أن وجوده داخل قلعة الدراويش لم يكن مستحبا في وجود السماسرة.

قال بازوكا في تصريحات لبرنامج " الماتش " الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي يعاني من المحيطين به لأنه يسيطرون عليه بشكل كبير.

وواصل أن السماسرة ضموا لاعبين ناشئين للنادي بقيمة 14 مليون جنيه ولم يسجل منهم أي لاعب بسبب وجوده في قطاع الناشئين.

وتابع بازوكا: لم أكن أنوي قول كل ذلك ولكن الإسماعيلي نادِ كبير ويستحق أن يتوج بالبطولات، ولكن لن يتوج بأي شئ في هذه الحالة الذي يعاني منها.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
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