اخبار الفن .. مطربة شهيرة تكشف اتهامها بفضح الفنانين .. صورة نادرة لوالد عادل إمام .. حقيقة طلاق حنان ترك بسبب فيفي عبده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
حاقدون وأعداء نجاح .. مطربة شهيرة تكشف حقيقة اتهامها فى فضح وابتزاز فنانين.. فيديو
كشفت الفنانة دنيا بطمة حقيقة فضحها وابتزازها للفنانين بعد اتهام البعض أنها وراء الصفحات المزيفة التى تكشف بعض الفضائح لهم وهو ما دفعهم الى رفع دعوى قضائية ضدها.
انت متغنيش خليك في التلحين .. عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى بـ السعودية | فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى الحفل الختامى لمهرجان الميدل بيست الذى اقيم امس في السعودية.
فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا لحفل زفاف الفنانة حنان ترك مع زوجها خالد خطاب والذى حضره عدد كبير من النجوم الكبار منهم محمد هنيدى ونور الشريف وسمير صبرى.
صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام معه ونجله رامي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للفنان عادل إمام مع والده ونجله رامى إمام وخطفت الصورة الأنظار حيث علق عليها عدد من المتابعين كونها صورة تجمع ثلاثة أجيال مختلفة فضلا عن الشبه الكبير الذي يجمع بين عادل إمام ووالده.
حقيقة تعرض ملك قورة لحادث سيارة خطير
نفى محمد قورة والد الفنانة ملك قورة تعرضها لحادث سيارة كما نشرت إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن ابنته بخير.
نهلة الحاجرى تريند جوجل .. القصة الكاملة لانفصال وعودة محمد حماقى إلى زوجته
تصدرت زوجة محمد حماقى "نهلة الحاجرى" تريند جوجل خلال ظهورها فى ختام موسم برنامج "ذا فويس" الذى يشارك فيه زوجها محمد حماقى فى لجنة التحكيم مع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة.
حاقدون وأعداء نجاح .. مطربة شهيرة تكشف حقيقة اتهامها فى فضح وابتزاز فنانين.. فيديو
كشفت الفنانة دنيا بطمة حقيقة فضحها وابتزازها للفنانين بعد اتهام البعض أنها وراء الصفحات المزيفة التى تكشف بعض الفضائح لهم وهو ما دفعهم الى رفع دعوى قضائية ضدها.
انت متغنيش خليك في التلحين .. عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى بـ السعودية | فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى الحفل الختامى لمهرجان الميدل بيست الذى اقيم امس في السعودية.
فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا لحفل زفاف الفنانة حنان ترك مع زوجها خالد خطاب والذى حضره عدد كبير من النجوم الكبار منهم محمد هنيدى ونور الشريف وسمير صبرى.
صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام معه ونجله رامي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للفنان عادل إمام مع والده ونجله رامى إمام وخطفت الصورة الأنظار حيث علق عليها عدد من المتابعين كونها صورة تجمع ثلاثة أجيال مختلفة فضلا عن الشبه الكبير الذي يجمع بين عادل إمام ووالده.
حقيقة تعرض ملك قورة لحادث سيارة خطير
نفى محمد قورة والد الفنانة ملك قورة تعرضها لحادث سيارة كما نشرت إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن ابنته بخير.
نهلة الحاجرى تريند جوجل .. القصة الكاملة لانفصال وعودة محمد حماقى إلى زوجته
تصدرت زوجة محمد حماقى "نهلة الحاجرى" تريند جوجل خلال ظهورها فى ختام موسم برنامج "ذا فويس" الذى يشارك فيه زوجها محمد حماقى فى لجنة التحكيم مع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة.