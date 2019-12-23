رئيس جهاز القاهرة الجديدة: جارٍ تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JANNA للإسكان الفاخر

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات.



وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح والوفد المرافق له، الجولة بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بامتداد( التسعين الجنوبي)، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.



كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع محور العبور الرابط بين التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها الآلاف من الأيادي العاملة، ويخدم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة، ما بين مشروعات (دار مصر – JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات، مما يزيد من أهمية هذا المحور الحيوي، والذي يتم العمل به حاليًا بشكل جيد.



كما تابع المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، خلال جولته بالمدينة، سير الأعمال بمحور مثلث الأمل بطول ( 5.3 كم)، وأعمال ربطه بمحور الطريق الأوسطي ( امتداد شارع التسعين الجنوبي ) بطول (3.5 كم)، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.



وفي سياق متصل، قال المهندس عادل النجار: شملت جولة نائب رئيس الهيئة، متابعة العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر، وتشمل الأعمال بالمشروع(الطرق - تنسيق الموقع – التشطيبات)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، كما تفقد منطقة مثلث الأمل على طريق محور العين السخنة القديم الجاري تطويره من قبل الهيئة الهندسية بطول 13 كم كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية بطول 5 كم لربطه بطريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطي.



وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه.