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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يكرم صاحب مشروع تطوير السيدة عائشة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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حسام الفقي
كرم اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسام البرمبلى رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق بهندسة عين شمس علي هامش انعقاد مجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

قام الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بإهداء البرمبلي درع الجامعة تكريما له بعد حصوله على الجائزة البرونزية لأفضل مشروع على مستوى العالم ٢٠١٩ وهو مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة.

يذكر ان حسام البرمبلي تم تكريمه بروما - ايطاليا وتسلم الجائزة من livecom وذلك بعد تنافس مع ٢٠٠ مشروع وتصفيات على مدى ٣ شهور ليرتفع اسم مصر عاليًا.

كما يعد الدكتور حسام البرمبلى من كبار الاستشاريين الهندسيين أصحاب الخبرة والتاريخ في تصميم المنشآت الرياضية والملاعب والصالات على مستوى مصر والعالم العربي، وشارك فى العديد من تصميمات المنشآت الرياضية، وشارك فى تطوير فرع نادى الزهور بالتجمع الخامس و نادى سكاى و بتروسبورت التابعين لشركة بتروسبورت، و نادى الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونادى الرياضات بمدينة تاجا والرباط بالمغرب.
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