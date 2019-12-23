15 كيلو | استئصال ورم من بطن سيدة بمستشفيات جامعة المنوفية

نجح فريق جراحي بقسم الجراحة العامة بمستشفيات جامعة المنوفية في استئصال ورم خبيث من داخل البطن زين 15 كيلو جراما لسيدة تبلغ من العمر ٥٧ سنة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتوراة، نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد الكلية.
قافلة زراعية من جامعة المنوفية لتعظيم دور الاقتصاد الزراعي والحيواني
محافظ المنوفية يكرم رئيس جامعة طنطا تقديرًا لجهوده
جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم سلطان رئيس القسم والدكتور أشرف عبد الهادي زين الدين رئيس الوحدة.
وأوضح الدكتور هادي أبو عاشور أستاذ الجراحة أن السيدة كانت تعاني من تضخم وألم مزمن بالبطن منذ فترة وتم تشخيص الورم بمستشفيات جامعة المنوفية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقرير إجراء جراحة عاجلة لها.
وأضاف أبو عاشور أن الورم كان يقع خلف أحشاء البطن ويزن الورم ١٥ كجم وتكمن خطورته في التصاقه بالأمعاء و الحالب الأيسر وبأوردة وشرايين رئيسية وأعصاب هامة تغذي الساق اليسري وبعض الأحشاء الداخلية، ضم الفريق الجراحي الدكتور علاء السيسي والدكتور أيمن البتانوني والدكتور هادي أبو عاشور والدكتور أحمد صبري والدكتور أحمد الكيلاني والدكتور أحمد مجرية والدكتور رامي المشلاوي وفريق طبي من أطباء التخدير والتمريض بمستشفيات الجامعة.
قافلة زراعية من جامعة المنوفية لتعظيم دور الاقتصاد الزراعي والحيواني
محافظ المنوفية يكرم رئيس جامعة طنطا تقديرًا لجهوده
جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم سلطان رئيس القسم والدكتور أشرف عبد الهادي زين الدين رئيس الوحدة.
وأوضح الدكتور هادي أبو عاشور أستاذ الجراحة أن السيدة كانت تعاني من تضخم وألم مزمن بالبطن منذ فترة وتم تشخيص الورم بمستشفيات جامعة المنوفية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقرير إجراء جراحة عاجلة لها.
وأضاف أبو عاشور أن الورم كان يقع خلف أحشاء البطن ويزن الورم ١٥ كجم وتكمن خطورته في التصاقه بالأمعاء و الحالب الأيسر وبأوردة وشرايين رئيسية وأعصاب هامة تغذي الساق اليسري وبعض الأحشاء الداخلية، ضم الفريق الجراحي الدكتور علاء السيسي والدكتور أيمن البتانوني والدكتور هادي أبو عاشور والدكتور أحمد صبري والدكتور أحمد الكيلاني والدكتور أحمد مجرية والدكتور رامي المشلاوي وفريق طبي من أطباء التخدير والتمريض بمستشفيات الجامعة.