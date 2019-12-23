لماذا لم تعلن السعودية أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في قضية جمال خاشقجي؟

وجهت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، اتهامات إلى 11 شخصا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 3 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.



لكن وسائل إعلامية اهتمت بسبب عدم الإعلان عن أسماء الـ5 أشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وفي هذا الشأن، يقول وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان، أن عدم إعلان النيابة العامة عن هوية المحكوم عليهم في قضية مقتل جمال خاشقجي، جاء استنادًا إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تَحظُر إعلان الأسماء، مشيرًا إلى أن الأحكام لا زالت ابتدائية، مضيفا "حينما تكون قطعية فسيتم ذلك".



وأضاف وفقا لصحيفة "عكاظ" أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وتابع "من ثبتت إدانته تحقيقيًا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة".



وأكد أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها.



وأوضح بن راجح أنه "لم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية".