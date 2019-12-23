AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:47 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة منة فضالى أنها تعانى كثيرا من عدم القدرة على وجود مايوهات مقاسى حيث أن جميع مايوهاتى مقاس أطفال.

وقالت منة فضالى أثناء لقائها فى برنامج "تحيا الستات" للإعلامية راغدة شلهوب: إن مصمم الأزياء الخاص بى يعانى كثيرا من تصميم فساتينى فى الفترة الأخيرة وهو ما أطلق على مقولة: "مايوهاتى مقاس أطفال".

وأضافت منة فضالى قائلة: السبب الرئيسى فى هذا الأمر هو خسارة عدد كبير من وزنى مما تسبب فى صعوبة وجود مقاسات لى ليس فقط على مستوى المايوهات ولكن فى الفساتين أيضا.

وكانت كشفت الفنانة منة فضالى، عن سبب استبعاد الفنانة سارة سلامة من مسلسل "وش تاني"، مؤكدة أنها ليست السبب في استبعاد سارة سلامة من مسلسل "وش تاني"، ولكن القرار جاء بسبب عدم موافقتها على تغيير لون شعرها مما تسبب في مشاكل مع المنتج.

وأضافت منة فضالى خلال لقائها على شاشة "النهار"، أنها لا تريد الحديث عن ما صرح به الفنان "محمد فؤاد" من قبل، موضحة أنه اتصل بها واعتذر ولكنه كرر الحديث عنها بشكل سيئ مرة أخرى.

وأشارت منة فضالى، إلى أن مصمم الأزياء محمود غالي، دائما ما يقول عنها إن مقاساتها صغيرة جدا تناسب الأطفال، ولكن مثل هذه التصريحات لا تزعجها أبدا.

ولفتت إلى أنها تريد تغيير الكثير من شخصيتها واختيارها لأدوارها وقراراتها المتعلقة بالفن، موضحة أنها إذا عادت للوراء ستغير الكثير من قراراتها.

وأكدت أنها على استعداد بأن تدخل علاقة جديدة وقصة حب أخرى، متابعة: "أنا طول الوقت لازم أحب، ولن أدخل علاقة جديدة إلا بعد تفكير جيد."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عفاف شعيب: وافقت على المشاركة فى مسلسل رأفت الهجان بعد ضغوط.. شاهد

في عيد ميلاد علا غانم.. شاهد أول ظهور لها على الشاشة

رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل زواجها وطلاقها.. فيديو

منة فضالي تكشف أسباب استبعاد سارة سلامة من وش تاني..فيديو

منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال يصدم كهربا: لن يكون لك دور فى الأهلي

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

للرجال فقط .. عصير سحري لتعزيز الصحة الجنسية

3 أسباب ترجح رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

خلي بالك.. 3 أسرار لا تعرفها عن الوضع P في السيارات الأوتوماتيك

إحالة أوراق متهم بقتل طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات