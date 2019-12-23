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حوادث

انتحار شاب قفزا من أعلى كوبري كفرالزيات بسبب أزمة نفسية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:02 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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احمد علي
شهد كوبري الطريق الدائري بكفرالزيات بمحافظة الغربية انتحار شاب بالقفز من أعلى الكوبرى بعد نزوله من سيارته، وتم انتشال جثته والتحفظ عليها بسيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفي كفرالزيات العام.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب يدعى محمود م من قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بالانتحار من أعلى الكوبرى الدائرى بكفر الزيات داخل النيل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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