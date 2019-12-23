يهدها العالمية | عودة أبلة فاهيتا مجددا على منصة شهيرة

أعلنت منصة Netflix عن انضمام شخصية أبلة فاهيتا والمعروفة بتقديم البرامج الساخرة إليها.





ونشرت الدمية الشهيرة عبر صفحتها الخاصة على انستجرام صورة لها تحت شعار Netflix، قائلة "يوه خبطت في القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع".





يشار إلى أن « أبلة فاهيتا »، ظهرت لأول مرة عام 2010 في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على موقع «يوتيوب» خاصة بها، تتضمن فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة حياتها.





كما تعاون معها الموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية «ما يستهلوشي».





بعد ذلك ظهرت فاهيتا على قناة «CBC» وظهرت في برنامجها « أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس»، الذي استمر لمدة 6 مواسم على مدار 4 سنوات.