AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يهدها العالمية | عودة أبلة فاهيتا مجددا على منصة شهيرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:47 م
أبلة فاهيتها
أبلة فاهيتها
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت منصة Netflix عن انضمام شخصية أبلة فاهيتا والمعروفة بتقديم البرامج الساخرة إليها.

ونشرت الدمية الشهيرة عبر صفحتها الخاصة على انستجرام صورة لها تحت شعار Netflix، قائلة "يوه خبطت في القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع". 

يشار إلى أن «أبلة فاهيتا»، ظهرت لأول مرة عام 2010 في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على موقع «يوتيوب» خاصة بها، تتضمن فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة حياتها.

كما تعاون معها الموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية «ما يستهلوشي».

بعد ذلك ظهرت فاهيتا على قناة «CBC» وظهرت في برنامجها «أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس»، الذي استمر لمدة 6 مواسم على مدار 4 سنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلبة يوتيوبر شهير تنهش قدم مسنة بفناء منزله | فيديو

ترشيحاتنا

مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو

اختلس 347 ألف درهم.. قصة مواطن عربي نصب على سلسلة مطاعم شهيرة في دبي

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

بالصور | بعد أحكام الإعدام.. لماذا حضرت عائلة خاشقجي 10 جلسات محاكمة؟

وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية

عاجل |عودة ألبرت شفيق رئيسا لقناة أون تى فى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها