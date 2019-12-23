تعرف على تفاصيل ظهور حسن الرداد في جامعة أسيوط اليوم

شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "دور الفن وكتابة السيناريو فى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن " والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الفنون بالقاهرة ، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائبة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة متميزة من الفنان المتألق حسن الرداد والكاتب والسيناريست الكبير ناصر عبدالرحمن ، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ومنسق البرنامج المشترك مع الاكاديمية والدكتورة نبيلة حسن الأستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة ومنسقة البرنامج لدى الاكاديمية ، هذا إلى جانب حضور لفيف من القيادات الجامعية وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وحشد طلابى كبير من مختلف الكليات .



وأكد الدكتور طارق الجمال حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى والثقافى المنوط بها داخل الحرم الجامعى والممتد أثره على مجتمعها الصعيدى ككل ، إيمانًا منها بأهمية نشر الفنون بكافة أنواعها ومزجها بالعلم خاصة فى ظل إدراك واع بدور الفن الهائل كأحد القوى الناعمة الفاعلة فى المجتمع والتى تسهم بشكل اساسى فى نشر الثقافة ونقل الحضارات المختلفة ، وتشكيل الوعى لدى الشباب واتساع مداركهم وصقل شخصياتهم وإعداد جيل مختلف من الشباب القيادى القادر على النهوض بوطنه بوعى ومسئولية .



وفى سياق متصل أشار الدكتور شحاتة غريب الى أن الندوة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع أكاديمية الفنون والتى يرأسها الدكتور أشرف زكى ، كاشفًا عن أهمية تلك الفعاليات والأنشطة وتأثيرها على الطلاب بالإيجاب ، لافتًا إلى أهمية الفن فى نشر القيم الأخلاقية والميثاق الاخلاقى للطالب الجامعى والقيم الحميدة والممارسات الصحية على أن يقدم القدوة الحسنة التى يحتذى بها ، مضيفًا أن قطاع التعليم والطلاب يستقبل أية استفسارات من الطلاب بشأن برامج أكاديمية الفنون وكيفية الالتحاق بها .



ومن جانبه أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته لوجوده داخل هذا الصرح العظيم ووسط جمهوره من صعيد مصر ، مؤكدا على دور الشباب فى نبذ العنف والأفكار الهدامة التى تؤثر عليهم بالسلب كى يستطيعوا إدراك وطنهم بشكل صحيح ويحبوه، فهم بناة المستقبل ووجدان الأمة ، ومن خلال تجربته الشخصية فى مجال الفن أوضح الرداد أن الحياة ليست سهلة فلابد من العمل والعمل بجد اقصر طرق النجاح ، مشيرًا إلى ان ليس الفشل نهاية الطريق بل هو نقطة انطلاقك نحو نجاح مبهر " صدق نفسك واجري ورا حلمك " .



كما أشار الكاتب والسيناريست الى ما يزخر به الصعيد من أبناء شكلوا وجدان الفن المصرى على مدار عقود ولا يزالون أمثال " عبد الرحمن الابنودى ، سمير غانم ، بهاء طاهر ، عاطف الطيب وغيرهم ، داعيًا الشباب إلى استغلال كافة الفرص اللائحة أمامهم فهذا العمر هو الكنز الحقيقى " طلع الحلو اللى جواك " واستثمر ذاتك ، مضيفًا أنه فى مجال الكتابة والرواية يعد أهم ما يميزها هو نقل المشاعر والاهتمام بالتفاصيل فالتفصيلة هى قصة وحكاية تنسج فى خيال المبدع لتظهر إلى النور من خلال الكاميرا للمشاهد .



وتوجهت الدكتورة نبيلة حسن بالشكر لادارة الجامعة لحرصها على تفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية وهو ما ينبع من وعيها لأهمية الفنون ، كذلك للحضور الكثيف خاصة فى ظل حلول فترة امتحانات منتصف العام الدراسى ، لافتة الى أن الفنون هى ضمائر الشعوب وقيمتها الإنسانية وهى وسيلة الإنسان فى التعبير عن نفسه ، مؤكدة حرص الأكاديمية برئاسة الدكتور اشرف زكى على التواصل مع طلاب جامعة أسيوط وعلى توفير كافة فرص إبزار المواهب والإبداع وصقلها بشكل علمي .



وكشف الدكتور وجدى رفعت أن ختام الندوة شهد تكريم الدكتور طارق الجمال والدكتور شحاتة غريب والفنان حسن الرداد والسيناريست ناصر عبد الرحمن والدكتورة نبيلة حسن وذلك تقديرًا لمجهوداتهم الفنية وعلى مجمل أعمالهم المتميزة على كافة الأصعدة ، كما تم عرض فيلم تسجيلى لأبرز الأعمال الفنية التى شاركوا فيها خلال مسيرتهم ولا يزال العطاء مستمرا.