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حوادث

لسرقة 200 ألف جنيه.. حبس قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها فى الخانكة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:27 م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
قرر شريف عبد المنعم رئيس نيابة الخانكة حبس ربة منزل وعشيقها عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما زوج الأولى وسرقة أمواله.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "صبري. ج" 49 سنة نجار جثة هامدة بشقته فى حى الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز وكشف الطب الشرعى أن الوفاة ليست طبيعية.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين للعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثة بها آثار خنق، وبسؤال الزوجة "أصيلة. م" 41 سنة ربة منزل أكدت أن الوفاة طبيعية.

وفى وقت آخر حضر لديوان المركز نجل المجنى عليه وعمه "شقيق القتيل" يشككان فى واقعة وفاة والد الأول وشقيق الثانى وبعرض الجثة على الطب الشرعى قرر أن هناك شبهة جنائية.

وبتطوير مناقشة الزوجة اعترفت بإرتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها "محمد. ف" 28 سنة عامل، لوجود علاقة غير شرعية حيث عقدت العزم والنية مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما .

وقامت بوضع مادة مخدرة "منوم" فى الشاى وقامت بخنقه كما استولى العشيق منها على 200 ألف جنيه، وبدأ يبتزها، ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.
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