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رياضة

بيومي فؤاد يحتفل مع مجلس الأهلي بالفوز على الاتحاد.. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
احتفل مجلس إدارة الأهلي بالفوز على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

والتقط أعضاء مجلس الأهلي صور سيلفي داخل استاد القاهرة بعد انتهاء المباراة.

وتواجد كل من العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد الدرندلي أمين الصندوق وأعضاء المجلس محمد سراج الدين ومحمد الجارحي بجانب أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد بيبو وزكريا ناصف أعضاء لجنة التخطيط.

كما احتفل مع مجلس الأهلي الفنان بيومي فؤاد الذي دعم القلعة الحمراء في تلك المباراة.
بيومي فؤاد يحتفل مع مجلس الأهلي بالفوز على الاتحاد.. صور
بيومي فؤاد يحتفل مع مجلس الأهلي بالفوز على الاتحاد.. صور
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