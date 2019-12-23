عمرو دياب في الكويت مارس المقبل | اعرف التفاصيل

يعود النجم المصري عمرو دياب إلى الحفلات الجماهيرية في الكويت مجددًا عقب غياب امتد لسنوات وذلك من خلال حفل كبير.



ومن المتوقع إقامته في أرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت شهر مارس المقبل على أن يغني دياب منفردًا خلال الحفل الذي يستعد منظموه للكشف عن تفاصيله الأيام القليلة المقبلة.



وغاب دياب عن التواجد ضمن احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير خلال الفترة الماضية والتي تنظمها روتانا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



ويأتي ظهور دياب مارس المقبل بالتزامن مع مشاركة العديد من نجوم الأغنية في الوطن العربي بحفلات خاصة لاسيما إليسا وتامر حسني وأصالة.

