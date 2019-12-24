العراق.. تجدد المظاهرات الرافضة لمرشحي الأحزاب الموالية لإيران

انطلقت تظاهرات عدة في مختلف أنحاء المدن العراقية؛ احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة، ضد إرادة المتظاهرين.





وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، رفض مرشحي الأحزاب (أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق).





وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع، من كلا المسربين، والذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية. فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.





وفي ميسان انطلقت مظاهرة حاشدة منددة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ لتشجيعه على تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران، وفقًا لـ"سكاي نيوز".





وفي كربلاء، طوق المتظاهرون مقر المحافظة في محاولة لاختراق الحماية المحيطة بالمبنى.



