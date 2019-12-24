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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان تطوير شارع السادات "ترسا سابقا"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ الجيزة
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آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، ومشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان، الثلاثاء، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، استعراض البدائل المختلفة، والتى تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، وكذا استعراض تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى، وخلق مجتمع حضارى بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، وكذا أهمية تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.
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