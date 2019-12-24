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فن

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة "بوسى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا فضى اللون واهتمت بتصفيف شعرها بشكل كلاسيكي.

وجاءت تعليقات المتابعين لها كالتالي:
-بنت بلدى العسل
-روح قلبي اللي بحبها
-قمر يا نجمة
-قمر حبيبتي الله يحميكي

ويذكر أن الفنانة بوسى تشارك الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.
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