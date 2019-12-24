مجلس النواب العراقي يرسل لـ رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الأكبر

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، كتابا بشأن الكتلة الأكبر، لرئيس الجمهورية برهم صالح.



ونقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر مطلع قولها إن "رئاسة البرلمان سلمت رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب".



وأضاف المصدر أن "جواب رئاسة البرلمان تضمن أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر وفقا لكتاب صادر بتاريخ 16 ايلول 2018".



وقدم الرئيس العراقي برهم صالح، طلبًا إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.



وكانت المظاهرات تجددت في مختلف أنحاء المدن العراقية؛ احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة، ضد إرادة المتظاهرين.



ورفض المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، مرشحي الأحزاب "أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق".



وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع، من كلا المسربين، والذي يعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية، فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.