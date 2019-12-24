محافظ أسيوط يكلف نائبه والسكرتير المساعد بالإشراف على حي شرق وغرب



كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كلًا من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد في الإشراف على تنفيذ إزالات مخالفات المباني وجميع التعديات بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بالتنسيق مع المتابعة الميدانية لتفعيل قانون التصالح واسترداد حق الدولة .. جاء ذلك خلال اجتماعه معهم بحضور محمد البشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق ومديري الإدارات الهندسية ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط إنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون في ملف مخالفات المباني وسيطبق قرارات الإزالة بكل شدة وقوة مشيرًا إلى أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة في مواجهة مخالفات المباني لما تمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين كما أنه تشكل ضغط كبير على البنية التحتية للمحافظة.



ووجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية والقيام بحملات مستمرة بالتنسيق بين الإدارات الهندسية بالأحياء والمتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد والتصدى للبناء بدون ترخيص وذلك في إطار تفعيل القانون وترسيخ هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين مطالبهم باليقظة لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والبناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.