مسئول إيراني: إسرائيل ستتلقى ردًا على جرائمها في سوريا

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشئون الدولية، إن هجمات إسرائيل في المنطقة لن تمر دون رد.



وحسب موقع "والا" العبري، هدد ولايتي بأن طهران سترد على هجوم الليلة الماضية في سوريا، الذي قيل إن إسرائيل نفذته ضد أهداف لقوات موالية لإيران.



وفي مقابلة مع شبكة RT الروسية، أضاف ولايتي أن إسرائيل عاجلًا أم آجلًا ستتلقى الرد على جرائمها في سوريا".



وفى سياق آخر هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا حول التحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.



وأفاد مكتب نتنياهو وفق موقع "والاه"، بأن نتنياهو شكر بومبيو على وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل في مواجهة قرار المحكمة الدولية.



وأعلنت أمريكا معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.



وقال بومبيو "نحن نعارض بشدة هذا التحقيق وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد إسرائيل ظلما.