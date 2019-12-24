عواصف ترابية تضرب القليوبية.. وانقطاع الكهرباء فى بعض القرى بسبب شدة الرياح



ووجه محافظ القليوبية بتواجد سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور على الطرق الرئيسية الزراعي والحر "بنها - شبرا"، والإقليمي للحد من الحوادث ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لأى سقوط أمطار.



شهدت محافظة القليوبية ظهر اليوم موجة من الطقس السيئ وعاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة مما تسبب فى حجب الرؤية عن بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الجبلية والصحراوية بأبوزعبل والخانكة والعبور.كما تسببت الرياح فى انقطاع الكهرباء على بعض قرى المحافظة بسبب سقوط بعض الأسلاك التى تمدها بالكهرباء كما تسبب شدة الرياح في سقوط عدد من أفرع الأشجار على دون حدوث أي إصابات.من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.