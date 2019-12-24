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أخبار البلد

القوى العاملة: مصري يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:39 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حصول مهندس مصري علي مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 5 أشهر، بقيمة إجمالية 97 ألفا و731 ريالًا سعوديا ، أي ما يوازي 410 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "أ.ع.م" ويعمل بإحدى شركات صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية بمعاونته ومساعدته في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ خمسة أشهر ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أنه تم إفادة المواطن بضرورة رفع دعوى عمالية بالمحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه .

وقد قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع مدير الشئون الإدارية بالشركة "س.العتيبي" الذي أفاد أن تأخر الصرف بسبب تعثر مالي للشركة لتأخر تحصيل مستخلصاتها لدي الغير، فتم اخطار المواطن المصري بالاستمرار في متابعة الدعوي لحين حصوله علي مستحقاته.

وبعد المتابعة المستمرة مع المواطن المصري ومسئولي الشركة تم استلام الموطن شيك من محكمة التنفيذ بكامل مستحقاته بقيمة تتجاوز ما قيمته 410 آلاف جنيه مصري تقريبا .

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